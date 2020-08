Lite sul lungomare, interviene la polizia: 20enne denunciato (Di domenica 2 agosto 2020) SENIGALLIA - Una Lite sul lungomare si conclude con una denuncia e con un giovane in ospedale. E' questo quanto successo nella notte tra sabato e domenica, a Senigallia. Sul posto sono intervenuti gli ... Leggi su anconatoday

ciovaticristina : tanto per aggiungere elementi alla lista 'mi sento come Alice' di questa settimana: sono seduta sul balcone ad asc… - 24h_Tecnologia : Patch di sicurezza di agosto targate Samsung: tocca a Galaxy S10 Lite e Galaxy A50: Il rilascio da parte di Samsung… - 60019 : Polizia, supportata da Carabinieri e Polizia Locale, intervenuta in via Spontini. Nessun altro episodio di rilievo… - viveremarche : Senigallia: Lite sul lungomare. Denunciato un ventenne - regole_senza : @Monicanpl Un tweet (magari di apprezzamento) sul carabiniere, intervenuto x sedare una lite, selvaggiamente pestat… -