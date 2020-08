Il Napoli di Gattuso sta provando a fare più cose (Di domenica 2 agosto 2020) Le parole di Gattuso Dopo la partita contro la Lazio, Gennaro Gattuso ha trattato in maniera ampia e approfondita i temi tattici che riguardano il Napoli. L’ha fatto in poche frasi, durante l’intervista postpartita a Sky. Ma in quelle frasi c’è tutto, o quasi: «Dopo il lockdown abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, a tratti stiamo provando a fare una pressione ultra offensiva ed a volte ci abbassiamo. Serve fare tutte e tre le cose. Soprattutto in vista di Barcellona: lì dobbiamo rischiare qualcosina in più, si parte da 1-1. Stiamo migliorando nella prima pressione ma a volte restiamo in una sorta di via di mezzo». Ripetiamo: in queste parole c’è tutta la storia tattica del ... Leggi su ilnapolista

