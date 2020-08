Il Genoa schianta il Verona 3-0 e resta in Serie A (Di lunedì 3 agosto 2020) Sembrava una partita thriller alla vigilia, si è trasformata in una festa. Un Genoa in controllo del match dal primo all’ultimo minuto schianta un rimaneggiato Verona e c’entra l’obiettivo della permanenza nella massima Serie. Nicola centra così l’ennesimo miracolo dopo quello di Crotone. Juric e i suoi uomini invece, con la testa già in vacanza, nulla hanno da recriminare sull’esito della sfida. Il primo tempo A differenza delle previsioni della vigilia, Nicola per la sfida decisiva del suo Genoa lascia fuori Schone affidandosi ad un centrocampo completamente muscolare. Tigna e garra al potere. Davanti Pandev è coaudiuvato da Sanabria. Gli ospiti si presentano in formazione largamente rimaneggiata. Juric non ha più nulla da ... Leggi su sport.periodicodaily

Il Genoa schianta il Verona: Sanabria show per la salvezza Corriere dello Sport.it Nicola: "Mi sono sdebitato con i tifosi del Genoa"

GENOVA - Davide Nicola può festeggiare: il suo Genoa schianta il Verona e ottiene la salvezza. Ecco le parole del tecnico a Dazn: "La mia maglietta (Che lo raffigura mentre alza al cielo suo figlio Al ...

Verona, Paro: "Nella ripresa meritavamo il gol. Pessina? Spero non sia grave"

GENOVA - Intervistato da Dazn, il tecnico in seconda del Verona Matteo Paro analizza il ko contro il Genoa che ha decretato la salvezza per i rossoblù: "Credo che nel primo tempo non abbiamo fatto mal ...

