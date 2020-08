Genoa, Nicola esulta: 'E' come se ci fossimo salvati due volte' (Di domenica 2 agosto 2020) GENOVA - Davide Nicola è visibilmente commosso mentre commenta a Dazn la vittoria del suo Genoa sul Verona che ha consegnato ai rossoblù la salvezza: 'La maglietta, che lo raffigura mentre alza al ... Leggi su corrieredellosport

FBiasin : Parte un insulto. L'arbitro sente. 'Chi è stato, se non me lo dite caccio l'allenatore'. Imbarazzo generale. Tutt… - Mediagol : #Genoa-Verona, #Nicola festeggia: “Come se ci fossimo salvati due volte. Svelo mio unico rammarico…” - buoncalcio : #Genoa #Nicola: “Ci siamo salvati due volte. È stata un’avventura fantastica” - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Dalle lacrime di #Lucioni al 'lancio' di #Nicola: la serata all'opposto di #Lecce e #Genoa - Marcel_Bel89 : Genoa: Nicola, una salvezza fantastica -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Nicola

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa giocherà stasera al Ferraris contro il Verona (fischio d’inizio alle 20:45, live match su Pianetagenoa1893.net) l’ultima e decis ...Il Genoa, con il 3-0 contro il Verona, ottiene la permanenza in Serie A. Traguardo importante all’ultima giornata per i rossoblu’, con il tecnico Davide Nicola che a ‘Sky Sport’ spiega: “Meritavamo di ...