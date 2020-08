Covidioti in terra iberica: un DJ sputa liquore sulla folla in un Night Club nonostante il virus – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Un Dj ha sputato sulla folla di festaioli in un Night Club della Costa del Sol, completamente incurante dell’epidemia di coronavirus in corso. nonostante l’incidenza del virus in Spagna sia particolarmente preoccupante, un VIDEO pubblicato dal tabloid TheSun mostra un DJ bere da una bottiglia per poi sputare il sorso sulle persone stipate sotto di … L'articolo Covidioti in terra iberica: un DJ sputa liquore sulla folla in un Night Club nonostante il virus – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

