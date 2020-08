Argentina, SATA ottiene un finanziamento da UniCredit per rilanciare l’automotive (Di domenica 2 agosto 2020) SATA Spa, azienda attiva da decenni nella produzione di componenti meccaniche in acciaio, in ghisa e in alluminio, ha definito con UniCredit un’operazione di finanziamento da 2 milioni di euro, assistita dalle garanzie rilasciate in poche ore da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. L’azienda, a gestione familiare con direzione generale a Valperga nel Canavese e stabilimenti in Italia e all’estero (Argentina, Brasile, Cina, India, USA), opera principalmente nel settore dell’automotive, ad oggi tra i più colpiti e compromessi a seguito della crisi economica e commerciale innescata dall’emergenza Covid-19. La liquidità ottenuta per mezzo del finanziamento sarà destinata sia a fronteggiare ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Argentina SATA Argentina, SATA ottiene un finanziamento da UniCredit per rilanciare l'automotive Il Denaro