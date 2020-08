Serie A, Napoli-Lazio ore 20.45: le formazioni ufficiali (Di sabato 1 agosto 2020) Ultima giornata di Serie A ricca di big match, tra questi anche Napoli-Lazio: i biancocelesti sperano ancora nel secondo posto, gli azzurri sono già proiettati al ritorno di Champions col Barcellona. Queste le scelte di Gattuso e Inzaghi: Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. SS Lazio v SPAL - Serie A Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo,... Leggi su 90min

