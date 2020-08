Samira scomparsa nel nulla: per la procura è stata uccisa ma suo marito continua a tacere (Di sabato 1 agosto 2020) Prima che il coronavirus arrivasse in Italia, prima che la cronaca e il dolore invadessero tutti i programmi di cronata in tv, c’erano tanti casi di cui ci si occupava, nel tentativo di poter trovare delle risposte. Ad esempio la storia di Samira El Attar era trattata in molti programmi del day time di Rai e Mediaset. Ma poi da marzo le cose sono cambiate. Al silenzio dei media si affianca però l’instancabile lavoro della procura che continua con le sue indagini. E per gli inquirenti e chi indaga non ci sono dubbi: Samira non potrà essere ritrovata viva perchè è stata uccisa. La donna, scomparsa nel nulla a ottobre dalla sua casa di Stanghella, in provincia di Padova, è stata cercata ... Leggi su ultimenotizieflash

Per i magistrati ad uccidere la donna sarebbe stato il marito. Per l'uomo, che rischia l'ergastolo, chiesto il giudizio immediato.

