Mojito amaro per Salvini. Al Papeete Beach Matteo non balla più. Il Capitano torna sul luogo del declino. Dove iniziò la sua curva discendente (Di sabato 1 agosto 2020) È passato solo un anno, ma in politica a volte un anno può corrispondere ad un’era geologica. La location scelta dal segretario della Lega Matteo Salvini per trascorrere qualche giorno di vacanza è la stessa: il famigerato Papeete Beach di Milano Marittima ma il mood è davvero diverso. E anche l’umore del Capitano non è certo dei migliori. Arrivato nella località della riviera romagnola nel tardo pomeriggio di giovedì, nel giorno in cui il Senato ha autorizzato il processo per la vicenda Open Arms, esordisce subito sbottando contro giornalisti e fotografi nella hall dell’hotel Miami adiacente al Papeete, entrambi di proprietà dell’amico ed europarlamentare leghista Massimo Casanova: “Non voglio nessuno ... Leggi su lanotiziagiornale

Confumale : @robsalnitro @emme_sette @Vallescrivia1 è: lime a cubetti pestato APPENA altrimenti rilascia olio e diventa amaro,… - idismiller : RT @sofijapetrova: Continuo Sex on the beach Amaro del capo Negroni Montenegro Long Island Mojito Angelo azzurro — Aletheia Parvane Wren… - ChuckieeTheDoll : @Blowjoint @MaryNewsWeb Anche due. Seguite da mojito, un paio di spritz, moscow mule e un amaro. #TantoÈlegale. - lacosamide : @KatanaRunner Se mi offri un amaro/Mojito ne possiamo parlare -

Ultime Notizie dalla rete : Mojito amaro Mojito amaro per Salvini. Al Papeete Beach Matteo non balla più. Il Capitano torna sul luogo del declino. Dove iniziò la sua curva discendente LA NOTIZIA