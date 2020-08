Minaccia di lanciarsi da un viadotto dell'autostrada: bloccato dalla Polizia. Caos sulla A14 (Di sabato 1 agosto 2020) È stata tratta in salvo la persona che dalle 9 di stamani, sull'autostrada A14, Minacciava di lanciarsi nel vuoto, dal viadotto Cerrano, alto 90 metri, vicino a Pescara. Si tratta di un giovane del ... Leggi su leggo

lanuovariviera : Minaccia di lanciarsi dal ponte dell'A14. Chiuso un tratto di autostrada - tvsei : Minaccia di lanciarsi dal viadotto, salvato dopo 4 ore - - Nino55450072 : Andiamo bene Giovane minaccia di lanciarsi dal ponte, soccorritori sul posto. A14 chiusa da Pescara a Pineto… - Gazzettino : Ragazzo di 27 anni minaccia di lanciarsi dal viadotto Cerrano in A14: soccorritori sul posto - marinam49570553 : RT @ABRUZZOLIVETV: #Minaccia #suicidio da #viadotto. Chiuso tratto #A14 tra #Pescara nord e #Atri-#Pineto #abruzzo #cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia lanciarsi

PINETO – È stata tratta in salvo la persona che dalle 9 di stamani, sull’autostrada A14, minacciava di lanciarsi nel vuoto, dal viadotto Cerrano, alto 90 metri. Si tratta di un giovane del Pescarese c ...(ANSA) - PESCARA, 01 AGO - È stata tratta in salvo la persona che dalle 9 di stamani, sull'autostrada A14, minacciava di lanciarsi nel vuoto, dal viadotto Cerrano, alto 90 metri. Si tratta di un giova ...