Milan-Cagliari, ore 20.45: le probabili formazioni (Di sabato 1 agosto 2020) Per confermare i progressi con Stefano Pioli in panchina e chiudere al meglio la stagione, il Milan ospita il Cagliari (reduce dalla prestigiosa vittoria casalinga contro la Juventus) a San Siro. Appuntamento stasera alle 20.45: ecco le probabili formazioni del match. Milan Pioli non rinuncia ai migliori, ma deve valutare le condizioni di Calabria: non è al meglio e potrebbe essere rimpiazzato nell'undici da Castillejo, con Saelemaekers che può scalare in difesa. A sinistra Theo Hernadez, con... Leggi su 90min

