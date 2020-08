M5S: Grande, ‘ora serve congresso, meglio guida plurale’ (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Più che una resa dei conti, questo passaggio delle presidenze ha fatto emergere una serie di problemi strutturali del Movimento che andranno risolti. Saremmo dovuti andare a un congresso che è stato rimandato, e mancano punti di riferimento votati collegialmente. C’è da riaprire una discussione importante sui temi politici come l’immigrazione, sulle battaglie da portare avanti, sui punti’chiave da qui ai prossimi anni di governo. C’è insomma bisogno di fare il punto su cosa siamo, dove vogliamo andare e come farlo. Ora è il momento propizio per una discussione congressuale. Alcune divergenze stanno arrivando al pettine. Occorre andare verso una ristrutturazione del Movimento”. Lo dice Marta Grande, deputata M5S, ormai ex presidente della ... Leggi su calcioweb.eu

ladyonorato : Il grande tradimento del M5S sull’ultimo bastione, quello del #MES , è già scritto. Gli Italiani non dimenticherann… - laura_maffi : @PierDavide1 grande CONTE W M5S FOREVER tutto il resto è mafia, corruzione etc - laurarossidue : RT @MarceVann: @m5sTess @UnicronPlanetM @tranellio @ANTEO17 @73Orlando73 @Mov5Stelle Quando vi sveglierete, sarà sempre troppo tardi. Conti… - MarceVann : @m5sTess @UnicronPlanetM @tranellio @ANTEO17 @73Orlando73 @Mov5Stelle Quando vi sveglierete, sarà sempre troppo tar… - 8_ferro : RT @strange_days_82: Grande Molinari che sbugiarda il m5s il pd e Italia viva #StaseraItalia #iostoconSalvini #Salvini #Lega @MolinariRik h… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Grande M5S: Grande, 'ora serve congresso, meglio guida plurale' SassariNotizie.com Dopo 5 anni riapre il viadotto Imera, l'inaugurazione senza il governo Musumeci

Il giorno tanto atteso è arrivato: il viadotto Imera sull'autostrada Palermo-Catania dopo 5 anni viene restituito ai siciliani. Ecco il video dell'inaugurazione con il ministro Paola De Micheli e il v ...

M5S: Grande, 'ora serve congresso, meglio guida plurale'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Più che una resa dei conti, questo passaggio delle presidenze ha fatto emergere una serie di problemi strutturali del Movimento che andranno risolti. Saremmo dovuti andare ...

Il giorno tanto atteso è arrivato: il viadotto Imera sull'autostrada Palermo-Catania dopo 5 anni viene restituito ai siciliani. Ecco il video dell'inaugurazione con il ministro Paola De Micheli e il v ...Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Più che una resa dei conti, questo passaggio delle presidenze ha fatto emergere una serie di problemi strutturali del Movimento che andranno risolti. Saremmo dovuti andare ...