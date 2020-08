Lombardia, Fontana diserta la festa della Lega in Romagna: “Ho avuto un infortunio. Non mollo, voglio onorare impegno fino a fine mandato” (Di sabato 1 agosto 2020) “Avrei voluto essere presente perché la cosa mi avrebbe aiutato e dato tanta forza in più. Purtroppo ho avuto un piccolo infortunio, ma vi tranquillizzo: niente di grave. Quindi, dai tanti che magari speravano qualcosa che potesse mettermi in un angolo, si allontani ogni speranza. Io mi riprendo e lunedì sarò già in Regione a ricominciare a lottare per la nostra grande Lombardia”. Esordisce così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che venerdì 31 luglio si è colLegato via skype con la festa della Lega a Cervia: “Avrei voluto essere presente, ma ho avuto un piccolo infortunio” ha detto, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : I leghisti, senza imbarazzo alcuno nonostante le note e vergognose vicende, continuano a difendere a spada tratta i… - Mov5Stelle : 'Avanti con la mozione di sfiducia al governatore della Lombardia Attilio Fontana' @DaniloToninelli - Corriere : L’audio inedito sulla zona rossa, quando la Lombardia disse a Speranza: decidete voi se chiudere - ganjamanxxx1 : RT @SilenzieFalsita: Zona rossa Lombardia, M5S contro Fontana: «Ora scopriamo che non è stata portata avanti a causa del mancato via libera… - MPenikas : FQ: Lombardia, Fontana diserta la festa della Lega in Romagna: “Ho avuto un infortunio. Non mollo, voglio onorare… -