L’Aquila, oltre 200 ettari di bosco distrutti dagli incendi. Caccia ai piromani in Abruzzo (Di sabato 1 agosto 2020) Due devastanti incendi stanno distruggendo centinaia di ettari di terreno boschivo intorno all’Aquila. I roghi, di chiara matrice dolosa, sono divampati tra giovedì 30 luglio e venerdì 31. Le autorità sono alla ricerca dei piromani, responsabili di un danno gravissimo al patrimonio ambientale di tutti. Il capoluogo, dopo il terremoto dello scorso marzo, si trova ad affrontare una nuova difficile sfida. L’Aquila circondata dalle fiamme Da Arischia a Cansatessa, l’Abruzzo brucia. Nella giornata di giovedì, intorno alle 14, il primo rogo è stato appiccato sul Monte delle Pescine, nel territorio di Arischia. Le fiamme si sono presto diffuse, inghiottendo oltre 200 ettari di terreno e gettando la popolazione del capoluogo abruzzese ... Leggi su thesocialpost

