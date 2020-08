Inter, ecco sponsor di manica: tutte le cifre dell’accordo (Di sabato 1 agosto 2020) Arriva lo sponsor di manica per l’Inter: dalla prossima stagione i nerazzurri avranno un logo nuovo sulla manica sinistra della divisa L’Inter, a partire dalla stagione 2020-2021, avrà un nuovo logo sulla manica sinistra della divisa. Il nuovo sponsor, svelato da Tuttosport settimane fa, è IC Markets, società finanziaria con sede a Sydney fondata nel 2007 e che si legherà all’Inter fino al 2023. Il sito Calcio&Finanza dà i dettagli dell’accordo: la sponsorizzazione prevede una commissione fissa di 4,5 milioni di euro, 4,8 milioni di euro e 5,0 milioni di euro (oltre a bonus, al raggiungimento di determinati risultati sportivi) per gli esercizi finanziari che terminano ... Leggi su calcionews24

Proseguono le trattative con lo United per il riscatto di Sanchez, che l’Inter vorrebbe mettere a disposizione di Conte anche l’anno prossimo: le ultime. L’Inter non ha più dubbi e ha deciso di metter ...ATALANTA INTER STREAMING TV – Questa sera, sabato 1 agosto 2020, alle ore 20,45 Atalanta e Inter scendono in campo a Bergamo (a porte chiuse quindi senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus), partit ...