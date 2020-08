Il royal look della settimana: i costumi vintage di Stephanie e Carolina di Monaco ancora di moda adesso (Di sabato 1 agosto 2020) Un tuffo negli anni 80 e i costumi interi delle principesse monegasche, Stephanie e Carolina, risultano ancora oggi attuali. Un momento storico in cui l’indumento più importante è la mascherina. E, infatti, Camilla di Cornovaglia la usa tono su tono. Leggi anche › Il royal look della settimana. Dalle mascherine tono su tono di Mathilde del Belgio alle scarpe riciclate di Beatrice di York › Il royal look della settimana: dall’abito di pizzo di Vittoria di Svezia al tocco hippy di lady Amelia Windsor ... Leggi su iodonna

IOdonna : Il royal look del giorno vintage edition. Stéphanie di Monaco con costume intero a righe - zazoomblog : Il royal look del giorno vintage edition. Stéphanie di Monaco con costume intero a righe - #royal #giorno #vintage… - zazoomblog : Il royal look del giorno vintage edition. Stéphanie di Monaco con costume intero a righe - #royal #giorno #vintage… - IOdonna : Il royal look del giorno vintage edition. Carolina di Monaco e l’intramontabile costume bianco - zazoomblog : Il royal look del giorno vintage edition. Carolina di Monaco e l’intramontabile costume bianco - #royal #giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Il royal look del giorno vintage edition. Carolina di Monaco e l'intramontabile costume bianco Io Donna Il royal look del giorno vintage edition. Stéphanie di Monaco con costume intero a righe

Nel 1985 la principessa monegasca indossa alle Mauritius, mentre fa sci acquatico, un costume intero a righe bianco e nero: sgambatissimo, come era di moda allora, e con un ampio décolleté che mette ...

Il video della principessa Anna che (a 70 anni) fa lezione di Zoom alla Regina, cosa vogliamo di più fun?

Il lockdown ha cambiato molte abitudini e pure la Royal Family non ha fatto eccezione. E chi glielo doveva dire alla Regina Elisabetta che avrebbe dovuto tagliare nastri, svelare ritratti e portare av ...

Nel 1985 la principessa monegasca indossa alle Mauritius, mentre fa sci acquatico, un costume intero a righe bianco e nero: sgambatissimo, come era di moda allora, e con un ampio décolleté che mette ...Il lockdown ha cambiato molte abitudini e pure la Royal Family non ha fatto eccezione. E chi glielo doveva dire alla Regina Elisabetta che avrebbe dovuto tagliare nastri, svelare ritratti e portare av ...