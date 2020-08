Granato su Dirigenti Scolastici: Alcuni non Fanno Nulla per Riaprire in Sicurezza (Di sabato 1 agosto 2020) L’On. Granato (M5S) scrive su Facebook un messaggio sulla mancanza di iniziativa di Alcuni Dirigenti Scolastici per garantire la Sicurezza degli istituti. “Quella della riapertura è una situazione complessa che solo Alcuni Dirigenti Scolastici, sindaci, assessori e consiglieri comunali hanno preso a cuore, altri non stanno facendo Nulla aspettando Godot, per scaricare la responsabilità sulla ministra Azzolina”. Queste le parole di Granato. Prosegue: “Abbiamo appreso che Alcuni Dirigenti Scolastici neo assunti, essendo stati reclutati fuori regione, hanno gestito le scuole in smart working e adesso che hanno ottenuto ... Leggi su youreduaction

giomicera : RT @enrico_farda: #DirigenteScolastico chiama senatrice @BLGranatoM5S. Venga nella scuola che dirigo a dire queste cose. Quello che noi sti… - Dustycrophoppe5 : @AzzolinaLucia E della senatrice Granato cosa mi dice? Credo che la signora debba delle scuse ai diversamente abili… - enrico_farda : #DirigenteScolastico chiama senatrice @BLGranatoM5S. Venga nella scuola che dirigo a dire queste cose. Quello che n… - ColuiDi : @Dustycrophoppe5 Maledetti dirigenti nullafacenti, tutta la mia stima alla granato?????? -

“Incontro sulla scuola con assessori e consiglieri comunali della regione Veneto con la collega senatrice Luisa Angrisani, organizzato dalla collega senatrice Orietta Vanin. Quella della riapertura è ...

