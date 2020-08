Genoa, i convocati di Nicola per la sfida contro il Verona: si rivede Radovanovic (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro l’Hellas Verona. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Perin, Iachazo, MarchettiDIFENSORI: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Romero, Ghiglione, Ankersen, MasielloCENTROCAMPISTI: Lerager, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Schone, Radovanovic, Sturaro, Cassata, Behrami, RovellaATTACCANTI: Sanabria, Destro, Favilli, Pinamonti FOTO: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

