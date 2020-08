F1, Gp Gran Bretagna: in qualifica la Mercedes dà un secondo a tutti. Leclerc 4°, male Vettel (Di sabato 1 agosto 2020) Ancora Lewis Hamilton: record della pista a Silverstone e pole position per partire davanti a tutti nel Gran premio di Gran Bretagna. Subito dietro il compagno di squadra Valtteri Bottas, poi a un secondo tutti gli altri, quelli che non guidano la Mercedes. In terza posizione c’è la Red Bull di Max Verstappen, che in gara (il via domenica alle 15.10) potrebbe riuscire a dare qualche grattacapo in più a Hamilton. Poi Charles Leclerc, che strappa un’incredibile quarta posizione: l’altra Ferrari di Sebastian Vettel è molto più indietro, in decima posizione. Il resto della griglia vede in terza fila Lando Norris e Lance Stroll, a confermare il buon momento di McLaren e Racing Point. Poi settimo ... Leggi su ilfattoquotidiano

