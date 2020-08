De Laurentiis: “Osimhen attaccante da 30 gol. Se la Juve vuole Milik deve pagare senza sconti” (Di sabato 1 agosto 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di Victor Osimhen e di Milik attraverso le colonne del Corriere del Mezzogiorno. Ecco le sue parole: “Osimhen? Sicuramente è un investimento oneroso, ma è un attaccante forte che il nostro direttore sportivo Giuntoli ha caldeggiato. Un bomber da trenta gol. L’ho conosciuto e mi ha fatto un’ottima impressione, spero si ambienti velocemente nel nostro campionato. Milik? Il nostro centravanti è sul mercato, andrà via al migliore offerente. La Juve? Se è interessata, dovrà pagare. senza sconti. Lui non ha voluto allungare, ora se dovesse restare potrebbe non rientrare nelle scelte di Gattuso. Lo Scudetto della ... Leggi su alfredopedulla

