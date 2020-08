Coronavirus, 8 regioni con indice Rt sopra 1: ecco dove si rischia un nuovo lockdown (Di sabato 1 agosto 2020) La regione con l'indice Rt più alto in Italia è il Veneto, con un valore di 1.66. Seguono la Sicilia (1.55), la Campania (1.44), entrambe la scorsa settimana sotto il valore soglia di 1. La Lombardia e il Piemonte invece si attestano ad un valore inferiore: 0.96 per la prima e 0.87 per la seconda. «Le stime Rt tendono a fluttuare in alcune regioni/PPAA in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti. Si osservano, pertanto, negli ultimi 14 giorni stime superiori ad 1 in otto regioni dove si sono verificati recenti focolai. Seppur in diminuzione, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la ... Leggi su howtodofor

