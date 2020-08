Avellino in lutto, muore mentre va in vacanza: Joseph aveva 24 anni. Grave l’amico (Di sabato 1 agosto 2020) Stava andando in vacanza il 24enne avellinese Joseph Valentino Buonfino. E invece ha trovato la morte. A strapparlo alla vita un incidente avvenuto lungo la statale tonica 106. Con lui viaggiava un amico, L.G., 23 anni, anch’egli campano, ora ricoverato in prognosi riservata. Calabria, vanno in vacanza ma fanno un incidente: morto Joseph Buonfino La … L'articolo Avellino in lutto, muore mentre va in vacanza: Joseph aveva 24 anni. Grave l’amico Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Avellino lutto Lutto ad Avellino, addio a Tonino Spina Ottopagine Turris, Partenio stadio in deroga «Giocheremo la C al Liguori»

Il Partenio – Lombardi di Avellino consente alla Turris di formalizzare l’iscrizione in serie C. Lo ha ufficialmente comunicato il club corallino, che in giornata ha provveduto ad espletare gli adempi ...

Altri due morti sul lavoro. «Patente a punti per le imprese»

Non si arresta la scia di sangue sul lavoro, ripartira dopo la fine del lockdown. Anche ieri, dopo i 7 morti in una settimana, un altro lutto. Un operaio di 45 anni è morto in un incidente sul lavoro ...

Il Partenio – Lombardi di Avellino consente alla Turris di formalizzare l’iscrizione in serie C. Lo ha ufficialmente comunicato il club corallino, che in giornata ha provveduto ad espletare gli adempi ...Non si arresta la scia di sangue sul lavoro, ripartira dopo la fine del lockdown. Anche ieri, dopo i 7 morti in una settimana, un altro lutto. Un operaio di 45 anni è morto in un incidente sul lavoro ...