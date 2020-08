“Aspettiamo un bambino”. Choc al matrimonio: l’amante incinta dello sposo interrompe le nozze (Di sabato 1 agosto 2020) Un video scioccante che mostra il momento in cui un’amante incinta fa irruzione al matrimonio del suo amante con un’altra donna è diventato virale sulla applicazione più in voga del momento, TikTok, che nel mondo ha superato il miliardo di utenti e in Italia gli oltre 7 milioni.Con la didascalia “Una donna incinta arriva al matrimonio”, il filmato è stato pubblicato su TikTok dall’utente “Danielle on Demand”, anche se non è chiaro se sia stata lei a girare il video durante la cerimonia. Nel video si sente il ministro che legge i voti, prima che la voce di una donna interrompa la funzione con una frase che, ovviamente, ha lasciato tutti senza parole. “Davvero Anthony? Ti comporterai come se non mi conoscessi? Oggi non hai preso le tue medicine?” grida la donna. Ma non è finita qui, perché la donna ha in serbo ... Leggi su caffeinamagazine

