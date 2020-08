Arisa live in “Ricominciare ancora”, come ripartire con ottimismo (Di sabato 1 agosto 2020) Arisa si è esibita live alla Casa del Jazz a Roma per la rassegna "I Concerti nel parco". "Non sapete quanto significhi per noi poter ricominciare ancora a fare il nostro lavoro, a vedervi così numerosi e forti dopo un periodo così brutto", ha detto ai tanti fan accorsi il 29 luglio.Un breve estratto della serata, intitolata "Ricominciare ancora", dal nome del nuovo singolo post-lockdown, rispecchia la voglia di ricominciare e di essere felice della cantante, all'anagrafe Rosalba Pippa. Un concerto fatto di cover e dei suoi tanti successi, sul palco con lei Giuseppe (Gioni) Barbera (pianoforte), Sandro Rosati (contrabbasso) e Giulio Proietti (percussioni). (fonte pagina Facebook de "I concerti nel parco"). Leggi su ilfogliettone

Anche Arisa in concerto mentre Gino Paoli e Danilo Rea... anticipano

In piazza Europa il 28 agosto la cantante, il 19 agosto il duo voce-pianoforte. Intanto lunedì 3 agosto il teatro con 'Padre nostro' ...

