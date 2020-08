Archie mai visto in pubblico da quando è arrivato in California (Di sabato 1 agosto 2020) Il principe Harry e Meghan Markle hanno mandato i loro avvocati in tribunale in California per impedire la pubblicazione delle foto fatte al figlio Archie di 14 mesi. Dicono che il bambino non è mai stato in un luogo pubblico da quando è arrivato nello stato e quindi le immagini non possono essere state fatte che con un drone sopra il loro giardino privato. Sarebbero quindi false le indicazioni sulla location in cui era stata fatta la fotografia. Leggi su vanityfair

