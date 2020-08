Anthem Next migliorerà sensibilmente il loot system e gli equipaggiamenti, promette Bioware (Di sabato 1 agosto 2020) Nella giornata di oggi, Bioware ha discusso brevemente su Anthem, il suo sfortunato GaaS, svelando alcuni dei cambiamenti che verranno introdotti nella sua futura revisione, al momento nota come Anthem 2.0 o Anthem Next.Uno dei punti principali su quale verterà la revisione sarà il rinnovamento del sistema del loot e delle armi, qualcosa che aveva deluso molti giocatori della versione originale.Stando a quanto dichiarato sul blog ufficiale di Bioware dal director Christian Dailey, Anthem Next vedrà un considerevole aumento del loot drop, oltre all'aggiunta di numerose feature che permetteranno ai giocatori di ottenere oggetti specifici senza far per forza affidamento sull'effetto randomico dei ... Leggi su eurogamer

Nel nuovo diario di sviluppo di Anthem Next, Christian Dailey ha illustrato alcune delle modifiche e delle novità più importanti a cui sta lavorando insieme al team di BioWare Austin per dare forma al ...

