Addio William English, genio dell’informatica: inventò il mouse (Di sabato 1 agosto 2020) William English, l’uomo che nel 1963 inventò il primo mouse per computer della storia, è morto oggi a 91 anni. Il mondo dell’informatica perde oggi uno dei suoi inventori più importanti. William English è morto il 26 luglio all’età di 91 anni a San Rafael, in California. La notizia è stata resa nota solo oggi dalla moglie. English è famoso per aver realizzato nel 1963 il primo mouse della storia dell’informatica. L’idea gli venne grazie alla collaborazione con Douglas Engelbart, l’autore effettivo del progetto poi realizzato da English. I due collaboravano dagli anni ’50 al progetto di un computer che tutti potessero usare senza dover studiare. In quegli anni ... Leggi su bloglive

Agenzia_Italia : Addio a William English, l'uomo che costruì il primo mouse. - AAntolinni : RT @repubblica: Informatica, addio a William English: costruì il primo mouse da computer - serenel14278447 : Informatica, addio a William English: costruì il primo mouse da computer - no_rumo : RT @repubblica: Informatica, addio a William English: costruì il primo mouse da computer - Marco_chp1 : RT @repubblica: Informatica, addio a William English: costruì il primo mouse da computer -