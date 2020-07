Zé Roberto: “Brasile del Mondiale 2006 è la squadra più forte in cui ho giocato” (Di venerdì 31 luglio 2020) Zé Roberto ha annunciato l’addio al calcio all’età di 43 anni, da giocatore del Palmeiras. La sua è una carriera di successo, tanto con la Nazionale del Brasile quanto in grandi squadre come Real Madrid, Bayern Monaco o Bayer Leverkusen. Oggi, l’ex centrocampista si diverte a dare consigli di fitness sui suoi profili social, seguiti da 1,2 milioni di seguaci. Zé Roberto ha rilasciato un’intervista a TYC Sport, parlando del suo passato e rivelando aneddoti curiosi. “Il giocatore più forte con il quale abbia giocato è stato Ronaldo il Fenomeno. È stato incredibile. E poi era un animale da festa. Una volta è partito per andare a bere ed è arrivato il giorno successivo per allenarsi. Quello che ha fatto quasi senza dormire è stato ... Leggi su sportface

sportface2016 : #calcio, le dichiarazioni di Zé Roberto e gli aneddoti sugli ex compagni di squadra: '#Ronaldo e #Vampeta animali d… - laboescapes : RT @MimesisEdizioni: Su #Scenari, Roberto Oggiano firma una panoramica del #cinema brasiliano contemporaneo, tra nuove istanze sociali e la… - MimesisEdizioni : Su #Scenari, Roberto Oggiano firma una panoramica del #cinema brasiliano contemporaneo, tra nuove istanze sociali e… - MyFootbalLand : Ehi ehi! Nella prima uscita di #HollyeBenji con la @Gazzetta_it ho subito scovato un'immagine inedita di Roberto Se… - possatweet : @roberto_marcato Ma parliamo orgogliosamente dei 69 mila contagiati per Covid-19 in un solo giorno nell'orgoglioso… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto “Brasile Governo: Fico, 'dopo decisioni Ue penso andrà avanti' Affaritaliani.it