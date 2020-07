Whirlpool conferma chiusura stabilimento Napoli al 31 ottobre (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Whirlpool conferma il piano di investimenti per gli impianti produttivi italiani da 250 milioni ma non per lo stabilimento di Napoli che ad oggi dà lavoro a 350 dipendenti e che chiuderà la produzione entro il 31 ottobre. Lo ha spiegato il Gruppo durante la presentazione dell’aggiornamento del piano industriale Italia 2019-2021 ai ministri Stefano Patuanelli (sviluppo economico) e Giuseppe Provenzano (Sud), ai rappresentati del ministero del lavoro, a Invitalia, ai sindacati e ai rappresentanti delle Regioni Lombardia, Marche, Toscana e Campania. confermati dunque gli investimenti per oltre 250 milioni nei siti di Cassinetta di Biandronno (Varese), Melano (Ancona), Comunanza (Ascoli Piceno) e Siena previsti dal piano industriale, ma nulla da fare ... Leggi su quifinanza

