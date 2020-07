VIDEO | Fiamme in un hotel di Montalto Marina (Di venerdì 31 luglio 2020) VITERBO – Vasto incendio nel tardo pomeriggio di ieri in un hotel di Montalto Marina, sul litorale laziale in provincia di Viterbo. Le fiamme si sono sprigionate nella parte alta della struttura e poi si sono allargate all’intero stabile, che è stato completamente evacuato. Non ci sono né feriti né intossicati. Sul posto sono interventuti, oltre ai vigili del fuoco con due autocisterne, anche i Carabinieri, la polizia locale, il 118 e la Protezione civile. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Fiamme in un hotel di Montalto Marina Autismo, in ottobre a Roma laboratorio per ‘Autonomie adolescenti’ Coronavirus, Omceo Roma: “Vaccino antinfluenzale e Usca, così prepariamo il post-estate” Metal detector e ‘distubatori’, così la Polizia dà la caccia ai cellulari in carcere VIDEO | A Roma sgomberata l’area degli ex mercati generali, denunciati gli occupanti Coronavirus, nel Lazio test ai terminal dei bus e quarantena per gli arrivi Leggi su dire

