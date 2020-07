Ucciso dai sicari a colpi d’arma da fuoco: morto un pregiudicato nel Foggiano (Di venerdì 31 luglio 2020) Cataldo Cirulli, pregiudicato di 49 anni, è stato freddato da 7-8 colpi d’arma da fuoco in via Urbe, nel quartiere Toricelli di Cerignola, nel Foggiano. E’ quanto avvenuto questa mattina. Si indaga sull’accaduto. Questa mattina a Cerignola ha avuto luogo una probabile resa dei conti: Cataldo Cirulli, uomo di 49 anni e pregiudicato, è stato … L'articolo Ucciso dai sicari a colpi d’arma da fuoco: morto un pregiudicato nel Foggiano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GiovanniRota52 : RT @lazio_e: noi di Lazio e Libertà siamo per l'intitolazione della stazione della Metro di via dell'Amba Aradam a Giorgio Marincola, parti… - UMetallici : RT @lazio_e: noi di Lazio e Libertà siamo per l'intitolazione della stazione della Metro di via dell'Amba Aradam a Giorgio Marincola, parti… - pvsassone : RT @lazio_e: noi di Lazio e Libertà siamo per l'intitolazione della stazione della Metro di via dell'Amba Aradam a Giorgio Marincola, parti… - ANPIBsCarmine : RT @lazio_e: noi di Lazio e Libertà siamo per l'intitolazione della stazione della Metro di via dell'Amba Aradam a Giorgio Marincola, parti… - giomo2 : RT @unoscribacchino: 'Marketing territoriale che non deve essere mortifero'. #Roma. Il municipio VII boccia la proposta di dedicare la sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso dai "Rocco Chinnici ucciso dai colletti bianchi" lasiciliaweb | Notizie di Sicilia Ammazza la compagna e le strappa gli organi

Sarebbe stato ossessionato dal Covid, questa la motivazione che ha portato Giovanni Fabbrocino un 65enne di Portici ad uccidere con svariate coltellate la convivente Maria Antonietta Nicolai di 59 ann ...

Il libro nero dei crimini statunitensi in Vietnam

Sono innumerevoli le atrocità che furono commesse in Vietnam da parte degli Stati Uniti. In queste pagine cercheremo di offrire al lettore una rassegna abbastanza indicativa che tuttavia non può esser ...

