Sky - Milik-Juve, si aspetta di capire la volontà di Bernardeschi: le ultime (Di venerdì 31 luglio 2020) Arek Milik e il Napoli una storia d'amore ai titoli di coda. Come annunciato dallo stesso presidente del Napoli, il polacco non sarà più in calciatore del Napoli. Leggi su tuttonapoli

claudioruss : De Laurentiis a Sky: “#Milik sul mercato da sempre. Gli chiedo di rinnovare, mi guarda e non risponde. Allora devi… - tuttonapoli : Sky - Milik-Juve, si aspetta di capire la volontà di Bernardeschi: le ultime - sscalcionapoli1 : Giuntoli a Sky: 'Osimhen diverso da tutti i nostri attaccanti. Milik? Sarà addio! Su Lozano...' #featured - dottalessandro2 : RT @claudioruss: De Laurentiis a Sky: “#Milik sul mercato da sempre. Gli chiedo di rinnovare, mi guarda e non risponde. Allora devi prender… - _SiGonfiaLaRete : Giuntoli a Sky: “Con Osimhen il reparto d’attacco è completo. Con Milik c’è volontà di separarsi” -