Serie B da spettacolo: ai playoff Cittadella, Chievo, Frosinone ed Empoli. Impresa Cosenza. In C J. Stabia e Trapani (Di venerdì 31 luglio 2020) E' stata un'ultima giornata straricca di emozioni in Serie B con la classifica finale che ha emesso i verdetti definitivi e con la già promossa Benevento che ha eguagliato il record di vittorie nel torneo cadetto a 20 passando ad’Ascoli. In questi ultimi 90' a parte il Crotone già in A, la Cremonese e l’Entella fuori dai giochi e il Livorno retrocesso, tutti gli altri hanno giocato per un obiettivo sia in alto che in coda. E' andata così: ai playoff alle già sicure Spezia e Pordenone, si uniscono Cittadella, Frosinone, Chievo ed Empoli. Ai playout invece accedono Pescara e Perugia. In C invece Juve Stabia e Trapani ma per avere la classifica finale e definitiva bisognerà attendere qualche giorno, il 6 ... Leggi su itasportpress

Consigli fantacalcio, i difensori da schierare nella 38^ giornata di Serie A

Contro il Brescia, una delle peggiori difese del campionato, potrebbe mettere il timbro finale e regalarvi l'ultima gioia di questo strano campionato. BARROW - Bologna-Torino è una sfida tra due squad ...

Serie A, turnover portieri: i casi da gestire per il Fantacalcio

Di certo, Genoa e Lecce a caccia della salvezza schiereranno rispettivamente Perin e Gabriel tra i pali. Viola che sarà di scena in casa della Spal, dove mister Di Biagio dovrebbe schierare Letica, vi ...

