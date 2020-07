Serie A, Giacomelli sarà l’arbitro di Atalanta-Inter (Di venerdì 31 luglio 2020) Designato l’arbitro di Atalanta-Inter In vista della diciannovesima e ultima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma sabato, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Atalanta-Inter, con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli, 42enne di Trieste. Il fischietto friulano sarà assistito da Peretti e Bindoni; il quarto uomo sarà Doveri. Al VAR ci sarà Nasca e all’AVAR Mondin. L'articolo Serie A, Giacomelli sarà l’arbitro di Atalanta-Inter proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

