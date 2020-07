Sainz come Elkann: “Fino al 2022 sarà difficile essere rivali per la Mercedes” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente della Ferrari John Elkann ha dichiarato questa settimana di non vedere la possibilità di vincere ancora fino al cambiamento normativo del 2022. Parole scoraggianti? No, secondo Carlos Sainz, è un messaggio il più realistico possibile. Per gli spagnoli è impossibile pensare diversamente a causa dell’attuale dominio di Mercedes e che, secondo il pilota di McLaren, sarà così fino a quando le regole del gioco non saranno modificate. La Ferrari ha il compito di porre le basi per essere competitivi e vincere di nuovo con il cambiamento normativo. Elkann non vede possibili vittorie prima e neanche Carlos Sainz. Sebbene lo spagnolo assicuri di essere pronto a combattere per la Coppa del Mondo dal 2021, capisce il ... Leggi su notizieora

Lo spagnolo ha ribadito di non essere pentito della scelta di firmare con la Ferrari, parlando con realismo, ma anche con ottimismo, del futuro. Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata alla Gaz ...

SILVERSTONE - "Ora c’è un team che si chiama Mercedes che è due passi avanti su tutti, non solo su Ferrari ma anche su Red Bull, McLaren e Renault. Adesso la vita è così in Formula 1 e la Ferrari deve ...

