Rubano al supermercato nascondendo la merce nello zaino: bloccati e arrestati (Di venerdì 31 luglio 2020) Tentato furto all'Esselunga di Porta Nuova nel pomeriggio di giovedì 30 luglio. Intorno alle tre, due uomini hanno nascosto diversi generi alimentari all'interno di uno zaino, tra un corridoio e l'... Leggi su milanotoday

CasilinaNews : #Roma #Alessandrino Ladri di alcolici al supermercato beccati da carabiniere in borghese - CorriereCitta : Roma, rubano costosi alcolici in un supermercato: sorpresi da un carabiniere fuori servizio, uno di loro era anche… - princigallomich : CERIGNOLA – Rubano in un supermercato, nella notte arrestate tre persone - princigallomich : CERIGNOLA – Rubano in un supermercato, nella notte arrestate tre persone - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Mamma e figlia rubano trucchi e profumi al supermercato, scoperte e denunciate' -

Ultime Notizie dalla rete : Rubano supermercato Rubano al supermercato nascondendo la merce nello zaino: bloccati e arrestati MilanoToday.it ROMA, CARABINIERE LIBERO DA SERVIZIO SORPRENDE LADRI IN SUPERMERCATO

Tre persone – un cittadino albanese di 39 anni e due cittadini romani, un 35enne e un 20enne gia’ sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati – sono stati sorpresi da un carabiniere della ...

Roma, rubano costosi alcolici in un supermercato: sorpresi da un carabiniere fuori servizio, uno di loro era anche agli arresti domiciliari

Tre persone – un cittadino albanese di 39 anni e due cittadini romani, un 35enne e un 20enne già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, sono stati sorpresi da un Carabiniere della S ...

Tre persone – un cittadino albanese di 39 anni e due cittadini romani, un 35enne e un 20enne gia’ sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati – sono stati sorpresi da un carabiniere della ...Tre persone – un cittadino albanese di 39 anni e due cittadini romani, un 35enne e un 20enne già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, sono stati sorpresi da un Carabiniere della S ...