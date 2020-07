Riccardo Guarnieri in silenzio dopo Uomini e Donne : “Devo lasciarla andare…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Riccardo Guarnieri torna a parlare della sua ormai chiusa storia d’amore con Ida Platano e lo fa proprio dove tutto è iniziato, al magazine di Uomini e Donne. Quali sono state le parole dell’ex cavaliere? Sono ormai diversi mesi che Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore improvvisamente. La … L'articolo Riccardo Guarnieri in silenzio dopo Uomini e Donne : “Devo lasciarla andare…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

