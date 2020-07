Pirlo svela: «Ecco chi sono gli allenatori a cui mi ispiro» (Di venerdì 31 luglio 2020) Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus U23, ha parlato dei suoi modelli d’ispirazione nella conferenza stampa di presentazione Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus U23, Andrea Pirlo ha spiegato quali siano i suoi modelli d’ispirazione nella sue vesti da neo-tecnico. Le sue dichiarazioni. MODELLI – «Ho avuto tanti allenatori nella mia carriera e tutti mi hanno dato qualcosa. Da Ancelotti, Lippi, Allegri. Però tutti penso debbano fare la propria strada, io ho in testa il mio modo di giocare. Con la palla tra i piedi e con la voglia di giocare sempre per vincere, da giocatore odiavo delle cose e non vorrò rivederle in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Pirlo svela Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pirlo svela