Meteo week-end rovente, temperature fino a 40° (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Meteo del week-end sarà all'insegna del caldo torrido in Italia. Da venerdì fino a domenica, quando arriverà qualche temporale nelle regioni settentrionali, la penisola è stretta nella morsa di una bolla di alta pressione alimentata dall'aria calda del Sahara che farà salire le temperature fino alla soglia dei 40 gradi in Italia centrale. Nella giornata di venerdì, a causa del rinforzo dell'anticlone africano, la colonnina di mercurio salirà a 35 gradi a Milano, 36 a Torino, 38 a Bologna e Firenze, 39 a Roma, mentre nel retroterra sardo -in particolare nell'oristanese – e in Sicilia (in particolare Agrigento, Ragusa e Siracusa) le temperature toccheranno i 41-42 gradi. Più tenue sarà invece il caldo a Napoli ... Leggi su gqitalia

In realtà l’instabilità inizierà a manifestarsi sin dalle prossime ore, con temporali principalmente sull’arco alpino e più occasionalmente lungo la dorsale appenninica. Ma le condizioni meteo sono de ...

Sul gradino - spiega il meteo.it - più alto saliranno le zone interne della Sardegna con punte fino a 42/43°C. In vista del week end è previsto un ulteriore rinforzo dell'alta pressione sub-tropicale.

