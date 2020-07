Messaggistica Istantanea: l’evoluzione delle comunicazioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 3 dicembre 1992 l’ingegnere Neil Papworth inviò il primo messaggio di testo (SMS) da un computer ad un cellulare sulla rete GSM Vodafone: il contenuto del messaggio citava “MERRY CHRISTMAS”. Pochi mesi dopo, uno stagista della Nokia riuscì ad inviare il primo SMS da cellulare a cellulare. Da allora abbiamo assistito a molti progressi nel campo tecnologico e gli sms sono stati in gran parte sostituiti dalle applicazioni di Messaggistica Istantanea, in inglese instant messaging (IM). Cosa e quali sono le principali applicazioni di IM? La Messaggistica Istantanea è un sistema di comunicazione che permette lo scambio di brevi messaggi attraverso la rete Internet. La tecnologia di IM iniziò ad affermarsi prima sul web (Skype, MSN) e successivamente sui dispositivi mobili, ... Leggi su bufale

gazzettadilucca : Tramite la messaggistica istantanea - Al3xI98O : @kitgibbs @purple_lady18 Beh un sistema di messaggistica istantanea (ma asincrono) serve... beh, a scambiare messag… - sonoioo_ : non vi meritate il servizio di messaggistica istantanea se state sempre col telefono in mano ma non rispondete manco per il cazzo - dio4chan : @OlioDiPalmas Se è per questo anche Telegram andrebbe usato come messaggistica istantanea, non per incontrare nuove… - digivaleria85 : È stata appena presentata una nuova versione di #Telegram, l'applicazione di #messaggistica istantanea che con i su… -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggistica Istantanea Messaggistica Istantanea: l’evoluzione delle comunicazioni Bufale.net Whatsapp avrà i messaggi che si autodistruggono: ecco come funzionerà

Whatsapp ha deciso di introdurre la funzione dei messaggi che si autodistruggono, ma non si attiverà su tutte le chat: ecco cosa c’è da sapere. Whatsapp è l’applicazione per la messaggistica istantane ...

Le notizie sui lavori di manutenzione dei rii e sulle allerte meteo? Ora arrivano direttamente sui telefonini

Le notizie sui lavori di manutenzione realizzati sui corsi d’acqua e sulle allerte meteo emesse sul nostro territorio? Adesso, per tutti i cittadini, arrivano comodamente e gratuitamente sui telefonin ...

Whatsapp ha deciso di introdurre la funzione dei messaggi che si autodistruggono, ma non si attiverà su tutte le chat: ecco cosa c’è da sapere. Whatsapp è l’applicazione per la messaggistica istantane ...Le notizie sui lavori di manutenzione realizzati sui corsi d’acqua e sulle allerte meteo emesse sul nostro territorio? Adesso, per tutti i cittadini, arrivano comodamente e gratuitamente sui telefonin ...