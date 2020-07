Massimo Mauro: «Juve eliminata dal Lione? Inimmaginabile» (Di venerdì 31 luglio 2020) Mauro: «Juve fuori dalla Champions? Sarebbe folle. Ma Sarri non rischia». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero Massimo Mauro è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito all’imminente ottavo di Champions tra Juve e Lione. Juve NON PRONTA COL Lione? – «Sarebbe folle se non succedesse: partita decisiva, da preparare come una finale di coppa del mondo. Nessuno può immaginare che il Lione elimini la Juve. Sarebbe grave per tutto il calcio italiano. Ma sarà una gara difficile, complicata, con tutto da perdere: come quando devi tirare un rigore. Se ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - CarlottaMiller_ : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - ArenaRosario : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Massimo #Mauro è sicuro: '#Juve eliminata dal Lione in #ChampionsLeague? È inimmaginabile' -