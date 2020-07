Leonardo DiCaprio produrrà la serie Island, ispirata all'ultimo romanzo di Aldous Huxley (Di venerdì 31 luglio 2020) Il nuovo progetto produttivo di Leonardo DiCaprio sarà l'adattamento dell'ultimo romanzo di Aldous Huxley, l'utopistico Island, che diventerà una serie tv. Leonardo DiCaprio e la sua Appian Way si preparano a produrre Island, adattamento per la tv dell'ultimo romanzo di Aldous Huxley, autore de Il mondo nuovo. Island, pubblicato nel 1962, esplora l'idea di una società utopistica che verrà riprodotta sul piccolo schemo grazie all'impegno di Leonardo DiCaprio. Come anticipa Variety, la storia narrata nella serie tv segue un cinico giornalista ... Leggi su movieplayer

