Juve: Sarri "Dybala? Procede bene, ma non so quando tornerà" (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 31 LUG - "E' in mano allo staff medico. Mi hanno detto che il recupero prosegue bene, ma non so ancora dire quando potrà rientrare". Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri sulle ... Leggi su corrieredellosport

