Il Candidato Sindaco della settimana – Giuseppe Campanella – Castrovillari (CS) (Di venerdì 31 luglio 2020) • Nome e cognome Giuseppe Antonio Campanella • Quanti anni hai? 62 • Sei Candidato Sindaco di quale Comune? Castrovillari (CS) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono geologo, libero professionista e opero prevalentemente in Calabria, Basilicata e Puglia ma spesso anche in altre regioni. Nel mio Ordine professionale ho ricoperto il ruolo di Consigliere Nazionale. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Mi sono sempre interessato di politica: credo che ciascuno debba profondere impegno nella politica attiva soprattutto nell’interesse della comunità. Seguo da alcuni anni il MoVimento 5 Stelle perché in esso ho trovato corrispondenza dei miei ideali e ne ho sposato appieno le idee ed i ... Leggi su ilblogdellestelle

