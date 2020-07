Grecia, turista milanese travolto da una frana sulla spiaggia di Myrtos: ferito alla testa, è in coma farmacologico (Di venerdì 31 luglio 2020) Un’improvviso distaccamento di massi dalla parete rocciosa che sovrasta la spiaggia di Myrtos, a Cefalonia, in Grecia, ha travolto un turista milanese in vacanza con la famiglia. È successo lo scorso 28 luglio ma la notizia si è appresa solo ora: Marco Fiorini, 46 anni di Vimodrone, è rimasto ferito gravemente alla testa e, dopo aver subito un delicato intervento, ora si trova ricoverato in coma farmacologico nell’ospedale di Patrasso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava osservando una grotta assieme ai due figli più piccoli quando è avvenuta la frana: la moglie Chiara Panicari, 40 anni, originaria delle Marche, ... Leggi su ilfattoquotidiano

