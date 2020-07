Get Even su Netflix dal 31 luglio, la Revenge adolescenziale contro il bullismo (Di venerdì 31 luglio 2020) L'ultimo giorno del mese vede l'arrivo di diverse novità su Netflix, tra cui il dramma adolescenziale Get Even. La serie inglese è stata adattata per la tv da Holly Phillips a partire dalla serie di libri Don't Get Mad di Gretchen McNeil. La trama di Get Even racconta di quattro compagne di classe impegnate a vendicarsi dei bulli che imperversano nella loro scuola privata, elitaria e corrotta: le ragazze uniscono le forze per smascherare una serie di ingiustizie compiute da coloro che credono di poter esercitare violenza sugli altri restando del tutto indisturbati. Le quattro vendicatrici sono Kitty Wei, Bree Deringer, Margot Rivers e Olivia Hayes, che formano il club segreto DGM (Don't Get Mad) per smascherare i bulli nella loro scuola, vendicarsi delle loro azioni con scherzi anonimi ed esporli alla ... Leggi su optimagazine

