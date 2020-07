Elisa Isoardi colpita da tumore: il racconto della donna (Di venerdì 31 luglio 2020) Elisa Isoardi ha ricordato il tumore che l’ha colpita alle corde vocali: la 37enne ora è in perfetta forma e pronta a due nuove avventure Elisa Isoardi è tornata a raccontare del tumore che l’aveva colpita nel 2014. La conduttrice tv, nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo, ha spiegato di essere oggi in perfetta forma, ma svelando come abbia avuto paura all’inizio, alla scoperta del problema. Già, ma cosa l’ha colpita? Si è trattato di un polipo che le stava attaccando la parte destra delle corde vocali. La malattia è stata presa in tempo con la Isoardi che si è sottoposta ad una lunga rieducazione dalla logopedista dopo l’operazione. ... Leggi su bloglive

