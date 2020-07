Death Stranding rivive in un folle PC con all'interno un BB a grandezza naturale! (Di venerdì 31 luglio 2020) Death Stranding è stato finalmente lanciato su PC questo mese e la nuova community si sta già scatenando con alcune incredibili creazioni. L'utente Twitter Cami Roebuck ha fatto qualcosa di veramente speciale: un assurdo PC con un BB a grandezza naturale seduto all'interno del case! Ovviamente, sono state prese precauzioni per garantire che il BB non si sciolga.Che il vostro PC abbia o meno il BB al suo interno, il porting lanciato di recente è il modo migliore per giocare a Death Stranding. Oltre alla spinta in termini di prestazioni e fedeltà visiva, la versione per PC include anche un'esclusiva trama secondaria che rende omaggio ai franchise di Half-Life e Portal di Valve e introduce anche una serie di nuovi oggetti.Leggi altro... Leggi su eurogamer

L’editore 505 Games ha pubblicato un nuovo trailer inerente alla versione PC di Death Stranding per evidenziare il supporto ai monitor ultrawide, che consente, grazie al più ampio campo visivo, di imm ...

Arriva dalla California, vive a Varsavia, registra nel Regno Unito, le sue canzoni fanno parte del videogioco Death Stranding. L'Estate Sforzesca al Castello ospiterà il 12 agosto (21.30) Folco ...

