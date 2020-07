De Laurentiis: «Osimhen lo ha fortemente voluto Gattuso. 80 milioni in cinque anni al Lille» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Osimhen «Rino Gattuso ci teneva molto, lo abbiamo accontentato. È stato bvravo Giuntoli che si è mosso per tempo. Non è stato facile perché he cambiato procuratori e abbiamo dovuto rinegoziare. 70 milioni in cinque anni più di dieci di bonus. Al giocatore dai 4 ai 4,5 milioni più bonus». L'articolo De Laurentiis: «Osimhen lo ha fortemente voluto Gattuso. 80 milioni in cinque anni al Lille» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - claudioruss : De Laurentiis: 'Osimhen? Per il mio tweet aspettate qualche giorno” - DiMarzio : #Napoli parla #DeLaurentiis: '#Osimhen operazione importante, da oltre 100 mln. #Milik è sul mercato' - AleAuz86 : RT @DiMarzio: #DeLaurentiis: 'Non sono stupito dello scudetto di #Sarri con la #Juventus. Lui rimane nel mio cuore, ma ha fatto qualche ca.… - Diego31883 : RT @DiMarzio: #Napoli parla #DeLaurentiis: '#Osimhen operazione importante, da oltre 100 mln. #Milik è sul mercato' -