Da Moratti a Zhang, quando a Messi “fischiano le orecchie”: tutte le volte in cui la Pulce è stata accostata all’Inter (Di venerdì 31 luglio 2020) Lionel Messi e l’Inter viaggiano su binari paralleli ma sembrano destinati a non incontrarsi mai. E in questa particolare estate di calciomercato il nome del fuoriclasse argentino e quello della squadra nerazzurra sono tornati ad essere accostati con insistenza. Ma, anche in questo caso, sembrano destinati a non arrivare nello stesso luogo allo stesso momento. E tante volte è accaduto in passato. Quante volte li abbiamo visti vicini? Quante volte ci siamo illusi leggendo improbabili titoli di giornale? Un sogno quello dell’Inter destinato a rimanere tale perché probabilmente Messi con la maglia dell’Inter lo vedremo soltanto alla Play Station. Ma, come detto, tante volte questo incontro si è sfiorato. 2004: Messi esordisce ... Leggi su calcioweb.eu

